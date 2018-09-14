FETÖ soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’de FETÖ / PDY silahlı terör örgütü ne üye olmaktan aranan ve dün ülkemizden sahte kimlikle çıkış yapmak isterken yakalanan Hidayet Dost aleyhinde başlatılan soruşturma henüz tamamlanmadı. Zanlı bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Birim’de görev yapan polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan, zanlı H.D’nin “Resmi evrak sahteleme”, “Resmi evrakı tedavüle sürme” , “Başkasının kimliğine bürünme” ve “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlarıyla tutuklandığını söyledi. Mahan, 9 Eylül ile 12 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da silahlı terör örgütüne üye olan kişilere karşı eş zamanlı yürütülen operasyonları anımsatarak adı belirlenen ve T.C’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan üst düzeyde aranan zanlı H.D’nin Ercan Havalimanı’nda M.K adına düzenlenmiş sahte KKTC kimlik kartıyla çıkış yapmak isterken yakaladığını belirtti. Polis memuru Mustafa Mahan, zanlının PGM Özel Birim olarak, bilgisini aldıklarını kaydetti. Zanlının sahte kimlik kartını nasıl temin ettiğinin araştırılacağını belirten Mahan, zanlının Türkiye’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan arandığı için sahte KKTC kimlik kartı yaptırdığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, Mahan, zanlıyı Ercan Havalimanı’na getiren aracın plakasının belirlendiğini ve Mağusa’da FETÖ isimli terör örgütüne üye olmaktan Mağusa’da tutuklanıp, Türkiye’ye iade edilen O.Ç ile A.Ç isimli iki kişiyle birlikte aynı evde kaldıkları ve birlikte çalıştıklarını söyledi. Mahan, zanlı Hidayet Dost'un telefon dökümünün inceleneceğine, aranan emareler ve şahıslar olduğuna değinip, 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Hidayet Dost, “7 gün uzun bir süre daha kısa olmasını talep ediyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.