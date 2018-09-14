banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94682
ALTIN
237.046
DOLAR
6.1234
STERLİN
8.0334
EURO
7.1441
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Demirkıran mali polisi atlatamadı
DEMİRKIRAN MALİ POLİSİ ALDATAMADI
FETÖ soruşturması sürüyor
FETÖ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Kayıp kişi ölü bulundu
KAYIP KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
banner282

FETÖ soruşturması sürüyor

FETÖ soruşturması sürüyor

14 Eylül 2018 Cuma 16:36
FETÖ soruşturması sürüyor

FETÖ soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’de FETÖ / PDY silahlı terör örgütü ne üye olmaktan aranan ve dün ülkemizden sahte kimlikle çıkış yapmak isterken yakalanan Hidayet Dost aleyhinde başlatılan soruşturma henüz tamamlanmadı. Zanlı bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Birim’de görev yapan polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan, zanlı H.D’nin “Resmi evrak sahteleme”, “Resmi evrakı tedavüle sürme” , “Başkasının kimliğine bürünme” ve “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlarıyla tutuklandığını söyledi. Mahan, 9 Eylül ile 12 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da silahlı terör örgütüne üye olan kişilere karşı eş zamanlı yürütülen operasyonları anımsatarak adı belirlenen ve T.C’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan üst düzeyde aranan zanlı H.D’nin Ercan Havalimanı’nda M.K adına düzenlenmiş sahte KKTC kimlik kartıyla çıkış yapmak isterken yakaladığını belirtti. Polis memuru Mustafa Mahan, zanlının PGM Özel Birim olarak, bilgisini aldıklarını kaydetti. Zanlının sahte kimlik kartını nasıl temin ettiğinin araştırılacağını belirten Mahan, zanlının Türkiye’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan arandığı için sahte KKTC kimlik kartı yaptırdığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, Mahan, zanlıyı Ercan Havalimanı’na getiren aracın plakasının belirlendiğini ve Mağusa’da FETÖ isimli terör örgütüne üye olmaktan Mağusa’da tutuklanıp, Türkiye’ye iade edilen O.Ç ile A.Ç isimli iki kişiyle birlikte aynı evde kaldıkları ve birlikte çalıştıklarını söyledi. Mahan, zanlı Hidayet Dost'un telefon dökümünün inceleneceğine, aranan emareler ve şahıslar olduğuna değinip, 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Hidayet Dost, “7 gün uzun bir süre daha kısa olmasını talep ediyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hidayet DostFETÖ / PDY
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Sınırdışı ettik ama kurtulamadık
Sınırdışı ettik ama kurtulamadık
Demirkıran mali polisi atlatamadı
Demirkıran mali polisi atlatamadı
Kayıp kişi ölü bulundu
Kayıp kişi ölü bulundu
Kaçak av: 2 tutuklu
Kaçak av: 2 tutuklu
Park halindeki aracın lastiklerini patlattı
Park halindeki aracın lastiklerini patlattı
Girne'de olaylı gece
Girne'de olaylı gece
İş yerinde hırsızlık
İş yerinde hırsızlık
Güzelyurt’ta kundaklama
Güzelyurt’ta kundaklama
Lefkoşa'da uyuşturucu
Lefkoşa'da uyuşturucu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim