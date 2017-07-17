FECİ ŞEKİLDE DARP ETTİLER!

Lapta’da dün gece Bayraktar Sokak üzerinde, Y.M.A. (E-19), A.T. (E-21) ve henüz tespit edilemeyen 4 erkek şahıs, aralarında sorun bulunan Tugay Gök ve Oktay Çil’i ciddi bir şekilde darp ettikleri sırada, Tugay Gök’ün burun kemiği ile dişinin kırılmasına sebep oldu.M.A. ve A.T. tutuklanmış olup diğer şahıslar ise aranıyor.
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