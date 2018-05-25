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Falhan yine uyuşturucudan yakalandı

Lokmacı Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken üzerinde yapılan aramada üç tür uyuşturucu bulunan Hüseyin Falhan tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Falhan yine uyuşturucudan yakalandı

Lokmacı Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken üzerinde yapılan aramada üç tür uyuşturucu bulunan Hüseyin Falhan tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

25 Mayıs 2018 Cuma 18:30
Falhan yine uyuşturucudan yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lokmacı Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken üzerinde yapılan aramada üç tür uyuşturucu bulunan Hüseyin Falhan tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Döşenci, 24 Mayıs’ta Narkotik ekibince alınan bilgide Zanlının uyuşturucu ithal edeceği bilgisinin alındığını kaydetti. Polis memuru Murat Döşenci, 24 Mayıs’ta saat 20.14’te sınır kapısından KKTC’ye giriş yapan zanlının üzeri aranacağında tasarrufundaki streç naylona sarılı yarım gram ağırlığında olan kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi yere attığını anlattı. Döşenci, zanlının üzerinde yapılan aramada pantolonunun çakmak cebinde bir gram ağırlığında sentetic cannabionid ve üç gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını kaydetti. Tahkikatın çok yönlü devam ettiğini belirten Döşenci, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 25.05.2018 19:05
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuHüseyin Falhan
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