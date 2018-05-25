Falhan yine uyuşturucudan yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lokmacı Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken üzerinde yapılan aramada üç türbulunantutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Döşenci, 24 Mayıs’ta Narkotik ekibince alınan bilgide Zanlının uyuşturucu ithal edeceği bilgisinin alındığını kaydetti. Polis memuru Murat Döşenci, 24 Mayıs’ta saat 20.14’te sınır kapısından KKTC’ye giriş yapan zanlının üzeri aranacağında tasarrufundaki streç naylona sarılı yarım gram ağırlığında olan kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi yere attığını anlattı. Döşenci, zanlının üzerinde yapılan aramada pantolonunun çakmak cebinde bir gram ağırlığında sentetic cannabionid ve üç gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını kaydetti. Tahkikatın çok yönlü devam ettiğini belirten Döşenci, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.