Falhan tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lokmacı Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken üzerinde yapılan aramada üç tür uyuşturucu bulunan Hüseyin Falhan teminat için bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis, 24 Mayıs’ta Narkotik ekibince alınan bilgide Zanlının uyuşturucu ithal edeceği bilgisinin alındığını kaydetti. Polis, 24 Mayıs’ta saat 20.14’te sınır kapısından KKTC’ye giriş yapan zanlının üzeri aranacağında tasarrufundaki streç naylona sarılı yarım gram ağırlığında olan kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi yere attığını anlattı. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada pantolonunun çakmak cebinde bir gram ağırlığında sentetic cannabionid ve üç gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının soruşturma amaçlı 5 gündür tutuklu olduğunu, davalarını kabul etmediğini ve geçmişte benzer sabıkları olduğunu belirterek teminat talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.