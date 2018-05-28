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Falhan 2 gün daha tutuklu kalacak

Lokmacı Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken üzerinde yapılan aramada üç tür uyuşturucu bulunan Hüseyin Falhan bugün ek süre talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Falhan 2 gün daha tutuklu kalacak

Lokmacı Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken üzerinde yapılan aramada üç tür uyuşturucu bulunan Hüseyin Falhan bugün ek süre talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 17:04
Falhan 2 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lokmacı Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken üzerinde yapılan aramada üç tür uyuşturucu bulunan Hüseyin Falhan bugün ek süre talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Döşenci, 24 Mayıs’ta Narkotik ekibince alınan bilgide Zanlının uyuşturucu ithal edeceği bilgisinin alındığını kaydetti. Polis memuru Murat Döşenci, 24 Mayıs’ta saat 20.14’te sınır kapısından KKTC’ye giriş yapan zanlının üzeri aranacağında tasarrufundaki streç naylona sarılı yarım gram ağırlığında olan kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi yere attığını anlattı. Döşenci, zanlının üzerinde yapılan aramada pantolonunun çakmak cebinde bir gram ağırlığında sentetic cannabionid ve üç gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını kaydetti. Tahkikatın çok yönlü devam ettiğini belirten Döşenci, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuHüseyin Falhan
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