Fahrisoğlu 3 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de ayrılmış olduğu eşinin kalmakta olduğu evin kapısını kıran zanlı Hasan Fahrisoğlu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman, 24 Eylül’de saat 23.00’de Gönyeli’de 11 yıldır birlikte yaşadığı ancak Aralık 2017 tarihinde ayrıldığı eşi A.A’ya mahkeme tarafından koruma emri olmasına ve müştekiye 200 metre yaklaşması yasak olan zanlı Hasan Fahrisoğlu’nun, evine gidip, giriş kapısını kırdığını ve tutuklandığını anlattı. Polis memuru Tarman, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Fahrisoğlu, “Panik atağım var. Alkol bağımlısıyım. Doktor kontrolünden geçmek istiyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.