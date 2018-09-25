banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99292
ALTIN
239.431
DOLAR
6.1876
STERLİN
8.1525
EURO
7.2839
Sapık tutuklu yargılanacak
SAPIK TUTUKLU YARGILANACAK
Namaz kılmak yerine hırsızlık yaptı
NAMAZ KILMAK YERİNE HIRSIZLIK YAPTI
Uyuşturucuya ağır hapis cezası
UYUŞTURUCUYA AĞIR HAPİS CEZASI
Girne'deki çekiçli soygunla ilgili tutuklanan 3 kişiden 2'si erkek biri kadın
TUTUKLANAN 3 KİŞİDEN 2’Sİ ERKEK...
banner282

Fahrisoğlu 3 gün daha tutuklu kalacak

Fahrisoğlu 3 gün daha tutuklu kalacak

25 Eylül 2018 Salı 17:44
Fahrisoğlu 3 gün daha tutuklu kalacak

Fahrisoğlu 3 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de ayrılmış olduğu eşinin kalmakta olduğu evin kapısını kıran zanlı Hasan Fahrisoğlu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman, 24 Eylül’de saat 23.00’de Gönyeli’de 11 yıldır birlikte yaşadığı ancak Aralık 2017 tarihinde ayrıldığı eşi A.A’ya mahkeme tarafından koruma emri olmasına ve müştekiye 200 metre yaklaşması yasak olan zanlı Hasan Fahrisoğlu’nun, evine gidip, giriş kapısını kırdığını ve tutuklandığını anlattı. Polis memuru Tarman, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Fahrisoğlu, “Panik atağım var. Alkol bağımlısıyım. Doktor kontrolünden geçmek istiyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan FahrisoğluKapıKırdı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açıkbaş tutuksuz yargılanacak
Açıkbaş tutuksuz yargılanacak
Sapık tutuklu yargılanacak
Sapık tutuklu yargılanacak
Namaz kılmak yerine hırsızlık yaptı
Namaz kılmak yerine hırsızlık yaptı
Uyuşturucuya ağır hapis cezası
Uyuşturucuya ağır hapis cezası
Girne'deki çekiçli soygunla ilgili tutuklanan 3 kişiden 2'si erkek biri kadın
Girne'deki çekiçli soygunla ilgili tutuklanan 3 kişiden 2'si erkek biri kadın
Girne'deki soygunla ilgili 3 kişi tutuklandı
Girne'deki soygunla ilgili 3 kişi tutuklandı
Girne'de soygun
Girne'de soygun
Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinde bağış vurgunu
Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinde bağış vurgunu
Hırsızlar tutuklu yargılanacak
Hırsızlar tutuklu yargılanacak
Akü faresi yakalandı
Akü faresi yakalandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim