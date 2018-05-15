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Eze teminata bağlandı

Lefkoşa’da evinde yapılan uyuşturucu aramasında uyuşturucu yerine nakit 64 bin 300 dolar para bulunan Nijerya uyruklu üniversite öğrencisi Chidebere Ageonu Eze kara para soruşturması kapsamında tutuklanarak bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Eze teminata bağlandı

Lefkoşa’da evinde yapılan uyuşturucu aramasında uyuşturucu yerine nakit 64 bin 300 dolar para bulunan Nijerya uyruklu üniversite öğrencisi Chidebere Ageonu Eze kara para soruşturması kapsamında tutuklanarak bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Mayıs 2018 Salı 17:19
Eze teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da evinde yapılan uyuşturucu aramasında uyuşturucu yerine nakit 64 bin 300 dolar para bulunan Nijerya uyruklu üniversite öğrencisi Chidebere Ageonu Eze kara para soruşturması kapsamında tutuklanarak bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru Türker Samancıoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Samancıoğlu huzurda bulunan zanlı Chidebere Ageonu Eze’nin Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşadığı apartman dairesinde narkotik ekipleri tarafından arama yapıldığını, aramada zanlıya ait 64 bin 300 dolar nakit para bulunduğunu ve zanlını kara para aklama şüphesiyle tutuklandığını söyledi. Polis yapılan sorguda zanlının 8 Mayıs 2018 tarihinde 47 bin 600 dolar değerinde Ronge Rover araba satın aldığını ve bu paralar ilgili izahat istendiğinde ise ABD’de yaşayan kardeşi tarafından harcaması için kendisine gönderdiği beyanında bulunduğunu aktardı.

Polis memuru Türker Samancıoğlu zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ancak serbest kalması durumunda etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek öğrenci olan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 15.05.2018 17:27
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuParaKaraChıdebere Ageonu Eze
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