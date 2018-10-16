Evine girmek isterken apartman boşluğuna düşüp yaralandı

EVİNE GİRMEK İSTERKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞÜP YARALANDI



Lefkoşa’da apartman boşluğuna açılan pencereden evine girmeye çalışan Collins Boadi Danquah (E-33), dengesini kaybederek apartman boşluğuna düştü ve yaralandı.



Danquah, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.



Olayın dün akşam saat 20.00 sıralarında Recai Balcı Sokak’taki Yaman-1 apartmanında meydana geldiği ve Danquah’ın ev arkadaşlarının kapıyı çaldığını duymaması yüzünden apartman boşluğundaki pencereden eve girmek isterken yaşandığı belirtildi