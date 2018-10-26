Evinde uyuşturucu yetiştirdi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Gökhan Yılmaz, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz, 25 Ekim’de, 19.30-20.15 saatleri arasında Lefkoşa’da zanlı Gökhan Yılmaz’ın evinde yapılan aramada, evinin bahçesinde ekili vaziyette bir kök hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Ramiz, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ancak tahkikatın devam ettiğini belirtip, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.