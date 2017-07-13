Polisiye Olaylar:
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13 Temmuz 2017 Perşembe 16:29

Evinde Kadın Satan Kişi Yakalandı

Evinde Kadın Satan Kişi Yakalandı
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Evinde Kadın Satan Kişi Yakalandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Beylerbeyi köyü ormanlık arazi içinde İlker Arabacı’yı delici aletle yaralayan Dorina Codreanu’yu erkeklere para karşılığında pazarlayan Sezer Selçuk Er isimli kişide, olayla ilgili tutuklandı. Selçuk Er, “Fuhuşa teşvik” suçundan tutukluk talebiyle bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Aslan, zanlı Sezer Selçuker’in İlker Arabacı’yı ağır yaralayan 18 yaşındaki Dorina Codreanu’yu “cinsel ilişkiye” teşvik suçundan tutukladıklarını söyledi. Polis memuru Ali Aslan, zanlı Selçuker’in mahkeme emri ile evinde yapılan aramada 2 bin 500 TL nakit, 200 ABD Doları ele geçirdiklerini kaydetti. Aslan, Selçuker’in yabancı uyruklu iki kadını daha para karşılığı pazarladığını tespit ettiklerini, ancak zanlının isimlerini vermediğini belirterek soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi. Zanlılar, Dorina Codreanu ve Sezer Selçuker’in bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.


 
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Anahtar Kelimeler
Sezer Selçuk Erİlker ArabacıDorina Codreanu
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