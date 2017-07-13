Evinde Kadın Satan Kişi Yakalandı



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıGirne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Aslan, zanlı Sezer Selçuker’in İlker Arabacı’yı ağır yaralayan 18 yaşındaki Dorina Codreanu’yu “cinsel ilişkiye” teşvik suçundan tutukladıklarını söyledi. Polis memuru Ali Aslan, zanlı Selçuker’in mahkeme emri ile evinde yapılan aramada 2 bin 500 TL nakit, 200 ABD Doları ele geçirdiklerini kaydetti. Aslan, Selçuker’in yabancı uyruklu iki kadını daha para karşılığı pazarladığını tespit ettiklerini, ancak zanlının isimlerini vermediğini belirterek soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi. Zanlılar, Dorina Codreanu ve Sezer Selçuker’in bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.