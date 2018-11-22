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Evinde 6 kök Hintkeneviri bitkisi bulundu…

Evinde 6 kök Hintkeneviri bitkisi bulundu…

22 Kasım 2018 Perşembe 20:28
Evinde 6 kök Hintkeneviri bitkisi bulundu…

Evinde 6 kök Hintkeneviri bitkisi bulundu…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Akova köyünde 10 Kasım 2018 tarihinde 7 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan ve işlemiş olduğu “Cinsel taciz” suçundan dolayı hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunan zanlı Nihat Dağlı’nın evinde 6 kök Hintkeneviri bitkisi, av tüfeği ve 5 adet fişek bulundu. Zanlı Dağlı “Hintkeneviri bitkisi ziraatı”, “Hintkeneviri bitkisi tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” ve “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Cezaevinden alınarak mahkemeye çıkarılan zanlı Dağlı, teminata bağlandı.

İçmek için ektiğini itiraf etti…

Meselenin tahkikat memuru, 15 Kasım 2018 tarihinde alınan bir bilgide “Cinsel taciz” suçundan dolayı cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan zanlı Nihat Dağlı’nın evinde Hintkeneviri bitkileri olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün zanlının evine gidildiğini söyleyen tahkikat memuru, köy muhtarı ile zanlının evinin kapısı açıldıktan sonra ev içerisinde arama yapıldığını belirtti. Tahkikat memuru, yapılan aramada yatak odasında dolap içerisinde 1 adet av tüfeği ve 5 adet canlı fişek bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, devam eden aramada ise evin üst katındaki odada 6 adet saksı içerisinde 6 kök Hintkeneviri bitkisi bulunduğunu belirtti. Mesele ile ilgili olarak zanlı Dağlı’nın 16 Kasım 2018 tarihinde cezaevinde ziyaret edildiğini belirten tahkikat memuru, evinde tespit edilen av tüfeği, fişekler ve Hintkeneviri bitkileri ile ilgili olarak kendisinden yapılan soruşturmada konu bitkileri Ekim ayı içerisinde içmek için ekip yetiştirdiğini ve av tüfeğinin kendisine ait olduğunu ancak tasarruf ruhsatının olmadığını beyan ettiğini açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Nihat Dağlı’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına ve 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Cinsel TacizHintkeneviriNihat Dağlı
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