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Evinde 2 gr uyuşturucu bulundu

Evinde 2 gr uyuşturucu bulundu

27 Ekim 2018 Cumartesi 11:36
Evinde 2 gr uyuşturucu bulundu

Evinde 2 gr uyuşturucu bulundu

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar sonucunda Mağusa’da, Nijerya uyruklu bir gencin kalmakta olduğu evde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda 2 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunurken Chukwuemeka Ifeanyi Oguanuo ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Oguanuo aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

İhbar sonucu yakalandı…

Meselenin tahkikat memuru, 26 Ekim 2018 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Chukwuemeka Ifeanyi Oguanuo’nun tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Alınan ihbar üzerine zanlının evinde tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, konu evde yapılan arama sonucunda 2 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu kalıntısı bulunan 1 adet öğütücü tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Chukwuemeka Ifeanyi Oguanuo’nun tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Chukwuemeka Ifeanyi OguanuoUyuşturucu
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