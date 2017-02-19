Eve Baskın 3 Tutuklu



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KAMALILapta’da Bir eve gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 650 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde ikamet eden zanlılar Metin Hallaçoğlu, Salihcan Aztekin ve Rebah Gerçeker tutuklanarak dün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldılar.Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis huzurda bulunan zanlılar Metin Hallaçoğlu, Salihcan Aztekin ve Rebah Gerçeker’in ikametgâhına 18 Şubat tarihinde saat 08.00 raddelerinde gerçekleştirilen operasyonda ev içerisinde toplam 650 adet extacy türü uyuşturucu hap bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu alınan emarelerin tahlile gönderileceğini ayrıca mesele ile bağlantısı olduğu düşünülen kişilerinde ola bileceğini belirterek zanlıların ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.