Ev faresi yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa surlar içinde 7 Ekim tarihinde bir evi açarak içerisinden iki kadına ait çantalar içerisinde para çalan mükellef zanlı Ahmet Akkuş tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman, huzurda bulunan zanlı Ahmet Akkuş’un 7 Ekim tarihinde,00.30 - 02.00 saatleri arasında, Lefkoşa Surlar içinde G.A isimli kadına ait ikametgâha batıya bakan kapalı ancak kilitsiz olan mutfak kapısını açıp içeriye girerek, evde misafir olarak bulunan Y.A isimli kadına ait çanta içerisinden 340 TL ve B.A isimli kadına ait çanta içerisinden 70 TL parayı sirkat ederek kaçtığını söyledi. Tarman olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bölgedeki kamera kayıtlarından zanlının tespit edildiğini ve tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.