banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94883
ALTIN
237.332
DOLAR
6.1018
STERLİN
7.9860
EURO
7.0317
Girne’de Bir Kişinin Üzerinden Hintkeneviri Çıktı
Girne’de Bir Kişinin Üzerinden Hintkeneviri...
Ev faresi yakalandı
EV FARESİ YAKALANDI
Tutuklanan maganda sayısı 11 oldu
TUTUKLANAN MAGANDA SAYISI 11 OLDU
Saldırganlar sokakta geziyor
SALDIRGANLAR SOKAKTA GEZİYOR
banner282
Flaş Haber
Saldırganlar sokakta geziyor
Kapat

Ev faresi yakalandı

Ev faresi yakalandı

07 Ekim 2018 Pazar 12:33
Ev faresi yakalandı

Ev faresi yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa surlar içinde 7 Ekim tarihinde bir evi açarak içerisinden iki kadına ait çantalar içerisinde para çalan mükellef zanlı Ahmet Akkuş tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman, huzurda bulunan zanlı Ahmet Akkuş’un 7 Ekim tarihinde,00.30 - 02.00 saatleri arasında, Lefkoşa Surlar içinde G.A isimli kadına ait ikametgâha batıya bakan kapalı ancak kilitsiz olan mutfak kapısını açıp içeriye girerek, evde misafir olarak bulunan Y.A isimli kadına ait çanta içerisinden 340 TL ve B.A isimli kadına ait çanta içerisinden 70 TL parayı sirkat ederek kaçtığını söyledi. Tarman olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bölgedeki kamera kayıtlarından zanlının tespit edildiğini ve tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet AkkuşHırsız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tutuklanan maganda sayısı 11 oldu
Tutuklanan maganda sayısı 11 oldu
Saldırganlar sokakta geziyor
Saldırganlar sokakta geziyor
Girne’de uyuşturucu
Girne’de uyuşturucu
Bıçaklı soyguncular tutuklandı
Bıçaklı soyguncular tutuklandı
Lokmacı'da uyuşturucu
Lokmacı'da uyuşturucu
Sanal bet operasyonunda yeni tutuklama
Sanal bet operasyonunda yeni tutuklama
İki maganda daha tutuklandı
İki maganda daha tutuklandı
Tutuksuz yargılanacaklar
Tutuksuz yargılanacaklar
Baltalı kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
Baltalı kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
Soygun soruşturması sürüyor
Soygun soruşturması sürüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim