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25 Eylül 2017 Pazartesi 16:00

Ev Fareleri 8 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Ev Fareleri 8 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Ev Fareleri 8 Gün Daha Tutuklu Kalacak
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Ev Fareleri 8 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Güney Kıbrıs’dan yasa dışı yollardan giriş yapan Suriye uyruklu zanlılar Omar Chaddad, Ayoub Chaddad ve Filistin uyruklu zanlı Mohammed Darraj ülkemizde ev açma hırsızlık suçundan yakalandılar. Zanlılar bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz zanlılar Omar Chaddad, Ayoub Chaddad ve Mohammed Darraj’ın 05 Eylül 2017 tarihinde, Ortaköy’de Selen Erdeğer Gürbüz’e ait ikametgâhtan, muhtelif ziynet eşyaları, 2400 TL, 300 Euro ve 100 Dolar, 2 adet dizüstü ile bir adet tablet bilgisayarın çalınması suçundan methaldar olduklarını söyledi. Polis zanlıların ayrıca 12 Eylül tarihinde de yine Ortaköy’de Tözün Hamzaoğlu’na ait ikametgâhtan çelik kasa ile birlikte, kasa içerisinde bulunan 2000 Stg, 200 Dolar, 50 adet çeyrek altın, muhtelif ziynet eşyaları ve apartman kapısı önünde bulunan bisikletin çalınması suçu ile de bağlantılı olduklarını belirtti. Polis zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların ülkeye Arabahmet bölgesinden yasadışı giriş yaptıkları yeri polise gösterdiklerini belirterek incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Alparslan Yavuz ayrıca önceki gün zanlı Mohammed Darraj’ın kız arkadaşı olduğunu söyleyen bir kadının geldiğini, zanlıyı gazetede gördüğünü ve bilgi almak için geldiğini beyan etmesi üzerine yapılan sorgusunda zanlının kendisine hediye ettiği altınları polise teslim ettiğini belirtti.

Polis konu altınların çalındığı beyan edilen altınlardan farklı olduğunu bu nedenle onlar ile ilgili olarak da tahkikat başlatıldığını belirterek zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürkad zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi

 
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Anahtar Kelimeler
Omar ChaddadAyoub ChaddadFilistinMohammed DarrajHırsız
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