Ev Değil Banka Kasası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de aldığı ihbarı değerlendiren ekipler, dün gece bir siteye operasyon düzenledi. Operasyonu genişleten polis, evde uyuşturucu maddenin yanı sıra, çok sayıda şirkete ait mühür ve evraklar ele geçirdi.

Polis, şuan yurt dışında olan ve A.Ü’ye ait yatak odası ve aracında 544 bin TL nakit para ele geçirdi. Operasyon sırasında evde bulunan 35 yaşındaki Bedriye Aksu, 18 yaşındaki Batuhan Ünal ve eve misafir olarak gelen 30 yaşındaki Ali Osman Karaca tutuklandı. Zanlılar, bugün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 1’er gün tutukluluk emri alındı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde (Hint Keneviri) “Alma”, “Verme” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Mustafa Zor, önceki gece 21.30-23.50 saatleri arasında Girne’de bir siteye operasyon düzenlediklerini ilk aramada evde 9 gram Hintkeneviri ele geçirdiklerini söyledi.

Zor, evde devam eden aramada birçok şirket mühürü ve evrak ele geçirdiklerini belirtti. Ele geçirilen mühürler ve evrakların kimlere ait olduğunun araştırıldığı kaydeden Zor, evde mahkeme emri ile devam eden aramada toplam 544 bin TL nakit para ele geçirdiklerini ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden Zor, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların 1 gün tutuklu kalmalarına emir verdi. Uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen yarım milyon TL ile ilgili ise Mali Şube Polisi’nin devreye girdiği öğrenildi.