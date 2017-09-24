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24 Eylül 2017 Pazar 07:26

Et Kaçakçılığında Tutuklu Sayısı 3’e Yükseldi…

Köprülü-Türkmenköy arasında önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen 2,5 ton kaçak et ile ilgili bir kişi daha tutuklandı…

Et Kaçakçılığında Tutuklu Sayısı 3'e Yükseldi…
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Köprülü – Türkmenköy arasında önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından HS 280 plakalı araca düzenlenen operasyonda ele geçirilen 2,5 ton kaçak et ile ilgili olarak zanlı N.D ile A.D’nin ardından aranan M.G da tespit edilerek tutuklandı. “Gümrüksüz mal tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Etleri taşıdıkları araç zanlıya ait…

Meselenin tahkikat memuru Coşkun Kanatlı, 22 Eylül tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Köprülü köyü yakınlarında HS 280 plakalı van aracı kontrol için durdurduklarını ve araç içerisinde önceden tutuklanan zanlı N.D  ile A.D’in tespit edildiğini anımsattı. HS 280 plakalı araçta yapılan kontrolde 2 bin 420 kilo kemikli sığır eti ile 180 kilo sığır ciğeri tespit edildiğini belirten Kanatlı, zanlıların 22 Eylül tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Kanatlı, yapılan tahkikat sonucunda HS 280 plakalı aracın zanlı M.G’ya ait olduğunun tespit edildiğini belirterek, yine yapılan tahkikatta zanlı M.G ile zanlı N.D’in olay günü saat 06:56 ve 07:00’da telefon görüşmelerinin olduğunun öğrenilmesi üzerine zanlı M.G’nın ayni gün tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Kanatlı, zanlı N.G’nın 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 ay önce yine kaçak et meselesi yüzünden tutuklanmıştı…

Zanlı Mehmet Gülkaya 14 Haziran 2017 tarihinde suç ortağı Y.T ile birlikte yine kaçak et meselesi yüzünden tutuklanmıştı. 14 Haziran 2017 tarihinde PGM’ye bağlı Özel Soruşturma Ekibi ile Dörtyol Polis Karakolu ekipleri kaçak et ihbarı almış ve Güney Kıbrıs’tan gelerek Beyarmudu bölgesinde yasadışı yollardan KKTC’ye giriş yapan GM 893 plakalı van aracı durdurarak arama yapmıştı. Polis ekipleri Y.T yönetimindeki GM 893 plakalı van araçta yaptığı aramada 1,5 ton sığır eti ile 1 ton sığı ciğeri ele geçirmişti. Van araç sürücüsü Y.T tutuklanırken mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı M.G da tutuklanmıştı.

2 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar, zanlı M.G’nın 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


Yenidüzen


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