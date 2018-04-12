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Eşyalı Kiraladığı Evin Eşyalarını Sattı

1 gün daha tutuku kalacak

Eşyalı Kiraladığı Evin Eşyalarını Sattı

1 gün daha tutuku kalacak

12 Nisan 2018 Perşembe 18:36
Eşyalı Kiraladığı Evin Eşyalarını Sattı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de ev sahibi tarafından kendisine kullanması için verdiği ev eşyalarını satan Filipinli zanlı Ernesto Jr. Garcia tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Yanaroğlu zanlının “Emanetçi tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının 2017 yılı Aralık ayı içinde kiracı olarak kaldığı Namık Kemal Caddesi No:32 adresinden ayrılırken, kullanması için Nigel Peter Holman tarafından verilen eşyaları 5 bin TL’ye sattığını söyledi. Olayın polisin bilgisine yeni geldiğini kaydeden Polis, eşyaların bir kısmına ulaştıklarını bir kısmının ise arandığını kaydetti. Şikâyetin polisin bilgisine yeni geldiğini aktaran Yanaroğlu, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının soruşturma amaçlı 1 gün süreyle tutuklu kalması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini satılan eşyaların bir kısmının bulunduğunu, bir kısmının ise arandığını belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ernesto Jr. GarciaEv Eşyalarını Sattı
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