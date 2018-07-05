Eski kundakcı uyuşturucu ile yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 2014 yılında avukat ofisi kundaklayan Mustafa Türkkal, dün de uyuşturucu suçundan yakalandı. Alayköy’de üzerinde uyuşturucu bulunarak tutuklanan zanlı bugün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Erkan Karam, 4 Temmuz tarihinde saat 11.00 sıralarında Alayköy’de şüpheli görülen zanlının üzerinde yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını söyledi.Tutuklanan zanlının ifade vermediğini, uyuşturucu ile ilgili izahatta bulunmadığını kaydeden Karam, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalması talebinde bulundu.

Mahkeme, zanlı hakkında ilk etapta bir gün tutukluluk emri verdi.