banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97232
ALTIN
188.587
DOLAR
4.6729
STERLİN
6.1776
EURO
5.4395
Tır dorsesinde umuda yolculuk
TIR DORSESİNDE UMUDA YOLCULUK
İnşaat demirlerini çalmış
İNŞAAT DEMİRLERİNİ ÇALMIŞ
Alacak verecek kavgası
ALACAK VERECEK KAVGASI
Suç işlemeye devam
SUÇ İŞLEMEYE DEVAM
banner282
Flaş Haber
Alacak verecek kavgası
Kapat

Eski kız arkadaşına musallat oldu

Eski kız arkadaşına musallat oldu

04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:04
Eski kız arkadaşına musallat oldu

Eski kız arkadaşına musallat oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ayrıldığı kız arkadaşının peşini bırakmayan Emre Taşğın tutuklanarak bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlı Emre Taşğın’ın “Mülke Tecavüz”, “Şiddet tehdidi” ve “İthali-e lisan” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının önceki gece eski kız arkadaşı A.Ç.’nin Karaoğlanoğlun’da bulunan evine 21.00 sıralarında gizlice girdiğini ve yine 4 Temmuz tarihinde saat 00.25 raddelerinde eski kız arkadaşının evinin damına çıkarak “Seni vurur, öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Zanlının A.Ç’nin şikayeti üzerine 30 Haziran tarihinde polise çağrılarak benzer suç işlediği gerekçesi ile dava okunduğunu ifade eden Yanaroğlu, zanlının 2015 yılında adaya giriş yaptığını ve öğrenci kaydı olduğuna değindi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Yanaroğlu, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 3 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL kefalet ve 50 bin TL şahsi teminat yatırıp serbest bırakılmasına karar verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
Emre TaşğınEski Kız Arkadaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tır dorsesinde umuda yolculuk
Tır dorsesinde umuda yolculuk
İnşaat demirlerini çalmış
İnşaat demirlerini çalmış
Alacak verecek kavgası
Alacak verecek kavgası
Suç işlemeye devam
Suç işlemeye devam
Alsancak’ta hırsızlık
Alsancak’ta hırsızlık
Girne’de kavga
Girne’de kavga
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Ev arkadaşının eşyalarını çaldı
Ev arkadaşının eşyalarını çaldı
Üniversite öğrencisi sanal bet'den tutuklandı
Üniversite öğrencisi sanal bet'den tutuklandı
Yasadışı kumar oynatan 1 kişi tutuklandı
Yasadışı kumar oynatan 1 kişi tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim