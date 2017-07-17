Eski Eşinin Nişanlısını Görünce Çılgına Döndü

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Girne - Alsancak’ta eski eşinin nişanlısını görünce çılgına dönen ve kavgayı ayırmak için araya giren küçük kızını darp ederek kulak zarını yırtan Tamer Avcı gözaltına alındı. Zanlı Avcı’nın daha önce de eski eşini ve kızını 5 kez darp ettiği, ayrıca 2016 yılında da eski eşini ciddi şekilde darp ettiği için davalık olduğu öğrenildi. Hakkında, “Vahim zarar, ciddi darp” suçlarından başlatılan soruşturma tamamlanan zanlı bugün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mustafa Güneş, zanlı Tamer Avcının “Vahim zarar” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis memuru Mustafa Güneş, Avcının 13 Temmuz tarihinde saat 22.00 sıralarında Alsancak’ta Ankara Caddesi üzerinde eski eşinin apartmanı önünde kavga çıkardığını belirtti. Güneş, zanlının eski eşinin nişanlısını görmesi üzerine kavgaya tutuştuklarını bu esnada kavgayı ayırmak için araya giren kızının yüzüne tokat atarak kulak zarını patlattığını kaydetti.
Soruşturmayı yürüten polis memuru Mustafa Güneş, zanlının aşırı alkol tesiri altında 5 kez eşini ve kızını darp ettiğine dair poliste dosyası olduğunu, 2016 yılında yine alkollü bir esnada eski eşinin kaldığı apartmana giderek kapıyı kırıp “Kasti hasar” suçu işlediğini mahkemeye aktardı.
Polis, çevreden yapılan soruşturmada zanlının sürekli olarak alkol kullandığı, her alkollü olduğu zaman eski eşinin evine gittiğini, eve giremediği zaman kapıyı kırdığını ve eşinin yaşadığı apartmanda bağırıp çağırarak rahatsızlık verdiğini tespit ettiklerini belirtti.
Güneş, zanlının ülkede turist statüsünde olduğunu ancak vizesinin 60 günlük olup dolduğunu ifade ederek, davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.
Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki benzer suçlara ve ülkedeki konumuna dikkati çekerek yargılanmada hazır bulunmasını sağlamak için 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.