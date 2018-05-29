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Eşinden intikam almak için öldürmüş

Bugün sabah cinayet suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarılan, 7 yaşındaki çocuğu Ercan Kaya Kunduracı'nın katil zanlısı annesi Bilge Lord Kunduracı'nın mahkemede söyledikleri tüyler ürperticiydi.

Eşinden intikam almak için öldürmüş

Bugün sabah cinayet suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarılan, 7 yaşındaki çocuğu Ercan Kaya Kunduracı'nın katil zanlısı annesi Bilge Lord Kunduracı'nın mahkemede söyledikleri tüyler ürperticiydi.

29 Mayıs 2018 Salı 12:50
Eşinden intikam almak için öldürmüş

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Bugün sabah cinayet suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarılan, 7 yaşındaki çocuğu Ercan Kaya Kunduracı'nın katil zanlısı annesi Bilge Lord Kunduracı'nın mahkemede söyledikleri tüyler ürperticiydi. 2 gün boyunca ölmesini bekledi Bilge Lord Kunduracı'nın 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı 26 Mayıs gecesi ayrılma aşamasında olan eşi Ercan Kunduracı'nın facebooktaki bir paylaşımına öfkelenerek bıçaklamaya başladığını itiraf ettiği öğrenildi. 26 Mayıs gecesi bıçaklayarak yaraladığı 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'nın ölmediğini gören Bilge Lord Kunduracı'nın 27 Mayıs günü daha keskin bir bıçakla yeniden öldürmek kastıyla yaraladığını ve kendisi de bileklerini keserek yarı baygın halde ölümü beklediğini itiraf eden cani anneye sosyal medyadan tepkiler yağıyor.

Çocuğun kanlar içindeki resmini mesaj attı

Cani anne Bilge Lord Kunduracı'nın vahşice 2 gün boyunca bıçaklayarak öldürdüğü çocuğunun fotoğrafını çekip ayrılmak üzere olduğu eşi Ercan Kunduracı'nın mesai arkadaşına whatsapptan atması üzerine olay polisin bilgisine geldi. Aynı zamanda dede Tahir Lord'un da haberi alması üzerine gittiği evde gördüğü manzaraya kalbi dayanamayarak kalp krizi geçirdi.

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3 gün tutuklu

Mahkeme huzurunda cinayeti işlediğini itiraf edip gönüllü ifade verdiği belirtilen Bilge Lord Kunduracı ile ilgili mahkeme tarafından 3 gün tutukluluk kararı verildi. Polisin olayla ilgili Basın Açıklaması da şöyledir:

TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRME VE İNTİHARA TEŞEBBÜS ​​​​​​​

27.05.2018 tarihinde, 08:00 – 22:45 saatleri arasında, Gönyeli’de Atatürk caddesi üzerinde bulunan Ballı Apartmanında, Bilge Lord Kunduracı (K-36), kalmakta olduğu ikametgahı içersinde, yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle girmiş olduğu bunalım sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile oğlu Ercan Kaya KUNDURACI’yı (Ç-7) karın ve göğüs kısmında defalarca bıçaklamak suretiyle taammüden ölmesine sebep olmuştur. Zanlı Bilge Lord Kunduracı daha sonra ölmek kastı ile bahse konu bıçak ile kendi vücudunun muhtelif yerlerini kesmek suretiyle de intihara teşebbüs etmiştir.

Olayın 28.05.2018 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmıştır. Müteveffa Ercan Kaya KUNDURACI’nın cesedi üzerinde 29.05.2018 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi neticesinde “ceset üzerinde, dördü öldürücü olmak üzere birçok delici ve kesici alet yarası bulunduğu ayrıca cesedin iki günlük ölü olabileceği, ölüm sebebin ise delici ve kesici alet yarasında bağlı olarak gelişen iç ve dış kanama neticesinde olduğu” tespit edilmiştir. Dede Tahir LORD’un yapılan otopsisinde ise ölüm sebebinin kalp yetmezliğine bağlı olarak gelişen “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Ercan Kaya KunduracıBilge Lord KunduracıCinayet
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