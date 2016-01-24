Esentepe ve Lefke'de Ev Yangını

ESENTEPE VE LEFKE’DE EV YANGINLARI



Esentepe’de bugün sabah erken saatlerde Turtle Bay Sitesinde Wolfgang Gierer’e ait ikametgâhın mutfak bölümünde ocak üzerinde unutulan yemeğin alevlenmesi sonucu yangın çıktı.



Yangın çevre sakinleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu 1 adet aspiratör, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 2 metre boyunda ahşap mutfak dolabı yandı.



Lefke’de ise Şerif Polili’nin kalmakta olduğu ikametgahın mutfak bölümünde ocak üzerinde unutulan yemeğin alevlenmesi sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ikametgâh içerisindeki eşyalar yandı.

Son Güncelleme: 24.01.2016 14:22