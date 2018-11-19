Erten teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sanayi bölgesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Erol Türkmen Erten tutuklanamasının ardından bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz, 15 Kasım tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde sakin Erol Türkmen Erten’in ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 37 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan gri renk hassas terazi ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 4 adet mavi renk haplar bulunarak emare olarak alındığını anımsattı. Cemal Ramiz, zanlının söz konusu hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi 60 gram olarak, MDMA hapları ise 6 adet olarak ithal ettiğini ve 17 gram hintkenevirini ismi tespit edilemeyen şahıslara verdiğini itiraf ettiğini söyledi. Zanlının suçlamaları kabul ettiğini belirten Ramiz, TC-KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.