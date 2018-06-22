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Eroine ağır ceza

Eroine ağır ceza

22 Haziran 2018 Cuma 15:49
Eroine ağır ceza

Cabbar ve Sayın'a ağır hapis cezası

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Bostancı’da gerçekleştirilen operasyonda 573 gram eroinle yakalanan eski polis Faruk Sayın ile Esat Cabbar Gözalıcı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne yargılanarak mahkum edilmelerinin ardından bugün ceza kararı için tekrar mahkemeye getirildi. 573 gram eroin tasarufu suçundan mahkum edilen sanıklardan Esat Cabbar Gözalıcı 7 yıl, Faruk Sayın ise 8 yıl hapis cezas aldı.Sanıklar hakkında verilen kararı Yargıç Alev Ulunay açıkladı.

Ulunay,sanıkların 573 gram eorin tasarufu suçundan yargılanarak mahkum edildiklerini ifade etti. Sanıklara ceza verirken uyuştururucunun türünü, miktarını ve ne amaçla tasarufu edildiğini değerlendirdiklerini kaydeden Ulunay, eroin türünün en tehlikeli uyuşturuculardan biri olduğunu, miktarın birçok kişiyi zehirleyecek kadar fazla olduğunu, sanıkların ise verdikleri ifadeleri doğrultusunda ticari amaçlı tasaruf ettiklerinin belirlendiğini kaydetti. Bu husuların sanıklar aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirten Ulunay, uyuşturucu suçlarının yaygınlaşmış olmasının da etkenler arasında olduğunu kaydetti. Ulunay, sanıklara ceza takdir ederken kau menfaatinin ön planda tutulduğunu da söyledi. Ulunay, sanık Gözalıcı’nın iade verip suçunu kabul ettiğini, adaletin tecellisine yardım ettiğini, dava süresince de olumlu tavırlar sergilediğini kaydetti. Bu husuların ceza indiriminde sanık lehine değerlendirildiğini söyledi. Ulunay, sanık Sayın’ın ise mahkeme sürecinde olumsuz tutum sergilediğini ifade ederek, ceza verirken dikkata aldıklarını belirtti. Ulunay, sanık Gözalıcı’yı 7 yıl, sanık Sayın’ı ise 8 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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Son Güncelleme: 22.06.2018 16:21
Anahtar Kelimeler:
Faruk Sayın Esat Cabbar GözalıcıEroin7 Yıl8 YılHapisUyuşturucu
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