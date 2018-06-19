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Eroin Sanıkları mahkum edildi
EROİN SANIKLARI MAHKUM EDİLDİ
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Eroin Sanıkları mahkum edildi

Eroin Sanıkları mahkum edildi

19 Haziran 2018 Salı 15:26
Eroin Sanıkları mahkum edildi

Eroin Sanıkları mahkum edildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Bostancı’da gerçekleştirilen operasyonda 600 gram eroinle yakalanan üç kişiden ikisi olan eski polis Faruk Sayın ile Esat Cabbar Gözalıcı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne yargılanarak mahkum edildi. Ağır ceza heyeti, iki sanığı yargılandıkları “Kanunsuz uyuşturucu madde eroin ithal ve tasarrufu”suçlarından mahkum ettiklerini açıkladı. Kararı okuyan Yargıç Alev Ulunay, dava sürecinde sanıklar hakkında mahkemeye sunulan tüm kanıtların ve olguların titizlikle incelendiğini, sanıkları suça bağlayıcı emareler ve şahadetler olduğunu ifade etti. Ulunay, sanıkları yargılandıkları “Kanunsuz uyuşturucu madde eroin ithal ve tasarrufu”suçlarından mahkum ettiklerini açıkladı.Mahkumiyet kararının ardından savunmanın hafifletici nedenleri sunması için karar yarına ertelendi.

600 gramla yakalandılar

Bostancı’da 9 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, FU 088 plakalı Mercedes araca, polis aracıyla çarparak durdurabilen narkotik ekibi, 32 yaşındaki Esat Cabbar Gözalıcı, 39 yaşındaki Faruk Sayın ve 23 yaşındaki Hacı Karadağ’ın tasarrufunda, 600 gram eroin türü uyuşturucu madde ele geçirmişti. Esat Cabbar Gözalıcı, “Kanunsuz uyuşturucu madde eroin ithal ve tasarrufu”, Faruk Sayın, “İskele ve Güzelyurt’ta 600 gram eroin tasarrufu”, Hacı Karadağ ise “Güzelyurt’ta 600 gram eroin tasarrufu” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Faruk SayınEsat Cabbar GözalıcıEroin
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