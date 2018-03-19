Ergün Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de bazı işyerlerinden tehdit ile para isteyen, söz konusu yerleri haraca bağlamaya çalıştıkları öne sürülen, 13 Mart 2018 tarihinde 13 kişilik grup olarak ülkeye geldikleri tespit edilen 12 kişi ülkeden ihraç edilirken, tutuklu olan Onur Ergün bugün mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminata bağlanması talep edildi.

Polis, zanlı Ergün ile diğer 5 kişinin Girne’de faaliyet gösteren işyerlerinden tehditle para talep ettikleri ihbarını aldıklarını ve zanlıların kaldıkları bir otele baskın düzenleyip yakaladıklarını söyledi. Zanlıların otel odalarında tespit edildiğini ifade eden polis, zanlıların kaldığı otel odasında zanlı Onur Ergün’ün kullandığı yatağın yastık kılıfı içerisine gizlenmiş bir adet 7.65 çapında şarjörü boş tabanca bulunduğunu ve emare alındığını kaydetti. Otel odasında tutuklanan 6 zanlının yanı sıra 7 kişinin daha ülkeye gelmiş olduğunu tespit ettiklerini kaydeden polis, bu şahıslarında yakalandığını ve diğer 5 zanlı ile birlikte ülkeden ihraç edildiklerini söyledi. Otel odasında bulunan silahla ilgili tutukluluğu süren Onur Ergün hakkındaki soruşturmanın da tamamlandığını kaydeden polis, silahla ilgili balistik incelemenin de tamamlandığını açıkladı. Polis, balistik inceleme sonucunun temiz çıktığını söyledi. Zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirten polis, davaları görülünceye kadar teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve 40 gün süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.