Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115998
ALTIN
166.363
DOLAR
3.9399
STERLİN
5.5208
EURO
4.8482
DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ
ÖZERSAY ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA...
DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY ANKARA'DA..
ÖZERSAY ANKARA'DA..
Yine Kaza
YİNE KAZA!
Ergün Tutuklu Yargılanacak
ERGÜN TUTUKLU YARGILANACAK
banner256

Ergün Tutuklu Yargılanacak

12 kişi KKTC'den ihraç edildi

Ergün Tutuklu Yargılanacak

12 kişi KKTC'den ihraç edildi

19 Mart 2018 Pazartesi 19:13
Ergün Tutuklu Yargılanacak
banner238

Ergün Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de bazı işyerlerinden tehdit ile para isteyen, söz konusu yerleri haraca bağlamaya çalıştıkları öne sürülen, 13 Mart 2018 tarihinde 13 kişilik grup olarak ülkeye geldikleri tespit edilen 12 kişi ülkeden ihraç edilirken, tutuklu olan Onur Ergün bugün mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminata bağlanması talep edildi.

Polis, zanlı Ergün ile diğer 5 kişinin Girne’de faaliyet gösteren işyerlerinden tehditle para talep ettikleri ihbarını aldıklarını ve zanlıların kaldıkları bir otele baskın düzenleyip yakaladıklarını söyledi. Zanlıların otel odalarında tespit edildiğini ifade eden polis, zanlıların kaldığı otel odasında zanlı Onur Ergün’ün kullandığı yatağın yastık kılıfı içerisine gizlenmiş bir adet 7.65 çapında şarjörü boş tabanca bulunduğunu ve emare alındığını kaydetti. Otel odasında tutuklanan 6 zanlının yanı sıra 7 kişinin daha ülkeye gelmiş olduğunu tespit ettiklerini kaydeden polis, bu şahıslarında yakalandığını ve diğer 5 zanlı ile birlikte ülkeden ihraç edildiklerini söyledi. Otel odasında bulunan silahla ilgili tutukluluğu süren Onur Ergün hakkındaki soruşturmanın da tamamlandığını kaydeden polis, silahla ilgili balistik incelemenin de tamamlandığını açıkladı. Polis, balistik inceleme sonucunun temiz çıktığını söyledi. Zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirten polis, davaları görülünceye kadar teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve 40 gün süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Son Güncelleme: 19.03.2018 20:25
Anahtar Kelimeler:
Tehditle ParaçeteHaraçOnur Ergün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATM HIRSIZI TEMİNATA BAĞLANDI
ATM HIRSIZI TEMİNATA BAĞLANDI
Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Tutuklu
Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Tutuklu
Tatile Cezaevinde Devam Edecek
Tatile Cezaevinde Devam Edecek

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim