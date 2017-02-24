Erdoğan Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Gönyeli’de, birlikte yaşadığı ev arkadaşını gazla zehirlemeye çalışan zanlı Bekir Sıddık Erdoğan aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlanması üzerine teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Mustafa Dağsevenler olayla ilgili bulguları aktardı. Dağsevenler huzurda bulunan zanlı Bekir Sıddık Erdoğan’ın Gönyeli’de 20 Şubat tarihinde, saat 04.00 sıralarında, birlikte kaldığı ev arkadaşı Ahmet Cin’i kira parasını kendisine ödemediği gerekçesiyle, yatak odasında uyuduğu sırada, mutfak gazının hortumunu yatak odası kapısının altına yerleştirip oda içerisine gaz vererek kasten öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi. Polis müştekinin durumu fark etmesi üzerine olayın polise bildirildiğini ve müşteki Ahmet Cin’in, Lefkoşa Devlet Hastanesinde tedavi edilerek taburcu edildiğini belirtti. Polis çavuşu Mustafa Dağsevenler tutuklanan zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının işlemiş olduğu suçun çok ciddi bir suç olduğunu belirterek ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.