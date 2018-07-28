Erdi yine başa bela oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta başkasının kimliğine bürünüp bir mağazdan parasını ödemeden tişört alan ve kendisini şikayet eden mağaza çalışanını tehdit eden Erdi Konyalıoğlu tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Yağız Kol, zanlının 24 Temmuzda Alsancak’ta Gypsy isimli mağazaya gidip temizlik işi yapan Hüseyin Kurt’a kendisini Salih olarak tanıtıp, “İsmet hanım beni iyi tanır. Bir tişört alacağım daha sonra ödeyeceğim”diyerek 100 TL değerinde bir tişört aldığını ifade etti. Polis, müştekinin 27 Temmuzda polise gelerek şikâyetçi olduğunu kaydederek, zanlının aynı gün söz konusu işyerine gidip müştekiyi şikâyetini geri çekmesi yönünde tehdit ettiğini ifade etti. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını ifade ederek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verirken, söz hakkı alan zanlı tüm iddiaları redederek suçsuz olduğunu söyledi.