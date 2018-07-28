banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
190.686
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3510
EURO
5.6540
45 kişi FETÖ'den yakalandı
45 KİŞİ FETÖ’DEN YAKALANDI
Şiddet gösteren sevgiliye bıçak darbesi
SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI
Karmaşık ticaret ilişkisi
KARMAŞIK TİCARET İLİŞKİSİ
Seri hırsız yakalandı
SERİ HIRSIZ YAKALANDI
banner282
Flaş Haber
45 kişi FETÖ'den yakalandı
Kapat

Erdi yine başa bela oldu

Erdi yine başa bela oldu

28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:14
Erdi yine başa bela oldu

Erdi yine başa bela oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta başkasının kimliğine bürünüp bir mağazdan parasını ödemeden tişört alan ve kendisini şikayet eden mağaza çalışanını tehdit eden Erdi Konyalıoğlu tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Yağız Kol, zanlının 24 Temmuzda Alsancak’ta Gypsy isimli mağazaya gidip temizlik işi yapan Hüseyin Kurt’a kendisini Salih olarak tanıtıp, “İsmet hanım beni iyi tanır. Bir tişört alacağım daha sonra ödeyeceğim”diyerek 100 TL değerinde bir tişört aldığını ifade etti. Polis, müştekinin 27 Temmuzda polise gelerek şikâyetçi olduğunu kaydederek, zanlının aynı gün söz konusu işyerine gidip müştekiyi şikâyetini geri çekmesi yönünde tehdit ettiğini ifade etti. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını ifade ederek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verirken, söz hakkı alan zanlı tüm iddiaları redederek suçsuz olduğunu söyledi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
TişörtçaldıHırsızTehditErdi Konyalıoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
45 kişi FETÖ'den yakalandı
45 kişi FETÖ'den yakalandı
Şiddet gösteren sevgiliye bıçak darbesi
Şiddet gösteren sevgiliye bıçak darbesi
Karmaşık ticaret ilişkisi
Karmaşık ticaret ilişkisi
Seri hırsız yakalandı
Seri hırsız yakalandı
Arkadaşı evine aldığına pişman oldu
Arkadaşı evine aldığına pişman oldu
Dipkarpaz'da yangın
Dipkarpaz'da yangın
Seri hırsız yakalandı
Seri hırsız yakalandı
Misafirlğe gittiği evi soydu
Misafirlğe gittiği evi soydu
Bıçaklı kavga kanlı bitti
Bıçaklı kavga kanlı bitti
Gazimağusa'da uyuşturucu
Gazimağusa'da uyuşturucu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim