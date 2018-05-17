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Erdi teminatı yerine getiremedi
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Erdi teminatı yerine getiremedi

Girne’de bir park yerinde Ergün Kumyalılı’ya kendini Ali Erzumlu’nun oğlu olarak tanıtarak eşinin Larnaka’da olduğunu beyan edip para isteyip konu şahsı dolandıran zanlı Erdi Konyalıoğlu teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Erdi teminatı yerine getiremedi

Girne’de bir park yerinde Ergün Kumyalılı’ya kendini Ali Erzumlu’nun oğlu olarak tanıtarak eşinin Larnaka’da olduğunu beyan edip para isteyip konu şahsı dolandıran zanlı Erdi Konyalıoğlu teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 18:34
Erdi teminatı yerine getiremedi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de bir park yerinde Ergün Kumyalılı’ya kendini Ali Erzumlu’nun oğlu olarak tanıtarak eşinin Larnaka’da olduğunu beyan edip para isteyip konu şahsı dolandıran zanlı Erdi Konyalıoğlu teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Yağız Kol, olayın Nisan ayında Girne’de bir alışveriş merkezinin park yerinde meydana geldiğini anlattı. Polis memuru Yağız Kol, Konyalıoğlu’nun eşini Larnaka’dan alacak bahanesi ile Ergün Kumyalılı’ya kendini Ali Erzumlu’nun oğlu olarak tanıtarak 250 TL nakit parayı benzin parası olarak alıp sahtekârlıkla para ettiğini söyledi. Polis zanlının tutuklu olduğu esnada yapılan başka bir şikayette yine Nisan ayında Girne’de bir markete girerek kendini zabıta görevlisi olarak tanıtıp para almaya çalıştığını ancak başaramadığını kaydetti. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, KKTC vatandaşı 1 kişinin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 2 bin TL nakit teminata yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Mahkemenin belirlediği teminat şartlarını yerine getiremeyen Konyalıoğlu, yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Ergün KumyalılıAli ErzumluErdi KonyalıoğluDolandırıcı
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