Erdi dolandırmaya devam ediyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde Tavuri’den sonra aynı yöntemle birçok kişi dolandıran ve sürekli cezaevine girip çıkan zanlı Erdi Konyalıoğlu dolandırmaya devam ediyor. Zanlı Konyalıoğlu başkasının kimliğine bürünüp 400 TL dolandırmasının ardından tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can huzurda bulunan zanlı Erdi Konyalıoğlu’nun 3 Ekim tarihinde saat 14.00 raddelerinde Demirhanda faaliyet gösteren Erülkü süpermarketin önündeki park yerinde İngiltereden KKTC'ye tatil için gelen Değirmenlikte sakin Erhan Babahan'ın yanına dolandırmak kastı ile giderek" adının Ahmet Macila olduğunu ve Değirmenlik belediyesinde çalıştığını, değirmenlik belediye kilisesinin yanında oturup kendisi ile komşu olduğunu arabasında benzin olmadığını eşini Mağusa’dan alıp hava limanına götüreceğini ve akşama kendisine köyde aldığı parayı vereceğini beyan edip sahtekarlıkla 400 TL temin etttiğini söyledi. Olayın polisin bilgisine 4 Ekim tarihinde gelmesi üzerine zanlı Konyalıoğlu’nun aranan kişi ilan edildiğini ve önceki gün tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadenin ve yapmış olduğu beyanların araştırılacağını belirterek ilk etapda soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı suç suz olduğunu parayı borç olarak aldığını ve geri verdiğini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti ve beyanları değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.