Ercan’dan Uyuşturucu İle Gelmeye Devam



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlılar Onur Doğancı ve Harun Payam'ın Ercan Havaalanından ülkemize 23 Eylül 2017 tarihinde, saat 18.00-18.20 arasında, narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu tespit edildiklerini söyledi. Polis zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, Doğancı’nın tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara ve zanlı Payam'ın tasarrufunda ise yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.Polis memuru Murat Döşenci mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi