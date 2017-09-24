Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Eylül 2017 Pazar 12:29

Ercan’dan Uyuşturucu İle Gelmeye Devam

Ercan'dan Uyuşturucu İle Gelmeye Devam
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Ercan’dan Uyuşturucu İle Gelmeye Devam

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize yurtdışından turist olarak Ercan Havaalanından tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken Narkotik Detektör Köpeği Cindy tarafından tespit edilen zanlılar Onur Doğancı ve Harun Payam tutuklanarak bugün Lefkoşa da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlılar Onur Doğancı ve Harun Payam'ın Ercan Havaalanından ülkemize 23 Eylül 2017 tarihinde, saat 18.00-18.20 arasında, narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu tespit edildiklerini söyledi. Polis zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, Doğancı’nın tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara ve zanlı Payam'ın tasarrufunda ise yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis memuru Murat Döşenci mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Harun PayamOnur DoğancıUyuşturucu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinayetle İlgili Yeni Ayrıntılar Su Yüzüne Çıkıyor... Cinayetle İlgili Yeni Ayrıntılar Su Yüzüne Çıkıyor...
Kavga zanlıları teminata bağlandı Kavga zanlıları teminata bağlandı
4 Kişi Trafikten Men Edildi 4 Kişi Trafikten Men Edildi
30 Kilogram Tütün İle Yakalandı 30 Kilogram Tütün İle Yakalandı
Av Tüfeği İle Yakalandı Av Tüfeği İle Yakalandı
Alışveriş Merkezinde Hırsızlık Alışveriş Merkezinde Hırsızlık
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Cinayetle İlgili Yeni Ayrıntılar Su Yüzüne...

Haberi Oku