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Ercan’dan Uyuşturucu Gelmeye Devam Ediyor

Ercan’dan Uyuşturucu Gelmeye Devam Ediyor

13 Aralık 2017 Çarşamba 19:04
Ercan’dan Uyuşturucu Gelmeye Devam Ediyor
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Ercan’dan Uyuşturucu Gelmeye Devam Ediyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize  tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile gelen ve detektör köpeği tarafından tespit edilen zanlılar Mehmet Dadük ve Emrah Paklacı tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlıların 12 Aralık tarihinde farklı saatlerde Ercan Havaalanından ülkeye giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği tarafından tespit edildiğini ve üzerlerinde yapılan aramada zanlı Paklacı’nın tasarrufunda yaklaşık 1 gram, zanlı Dadük’ün ise tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz daha tamamlanmadığını, vermiş oldukları ifadelerinin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 13.12.2017 20:12
Anahtar Kelimeler:
Emrah PaklacıMehmet DadükUyuşturucu
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