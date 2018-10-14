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Ercan’dan sahte kimlikle çıkışa teşebbüs

Ercan’dan sahte kimlikle çıkışa teşebbüs

14 Ekim 2018 Pazar 12:36
Ercan’dan sahte kimlikle çıkışa teşebbüs

Ercan’dan sahte kimlikle çıkışa teşebbüs

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanından tasarufundaki sahte Fransız kimliği ile çıkış yapmak isterken yakalanan 20 yaşındaki kadın zanlı Dorcas Kunsendi Mumbata ve ona yardım ettiği anlaşılan 19 yaşındaki erkek zanlı Amon Mambaka Mbuyi tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can 13 Ekim 2018 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Ercan Havaalanından çıkış yapmak isteyen zanlı Dorcas Kunsendi Mumbata’nın huzurda bulunan diğer zanlı Amon Mambaka Mbuyi’nin kendisine yurtdışına gitmek için temin etmiş olduğu bir başkasının kimliğine bürünüp çıkış yapmak için kimliği görevli memura verip tedavüle sürdükten sonra sahte davranışla kayıt temin ettiğini söyledi. Polis zanlı Mumbata’nın suçüstü tespit edilmesinin ardından tutuklandığını ve zanlı Mbuyi’nin ise birlikte olduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklandığını belirtti. Polis memuru Ömer Can tutuklanan zanlıların çantasında arama yapıldığını ve zanlı Mumbata’nın orijinal pasaportunun zanlı Mbuyi’nin çantası içerisinde bulunduğunu aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Mbuyi suçla ilgisinin olmadığını iddia ederken zanlı Mumbata kendisine kimliği zanlı Mbuyi’nin yardım amacı ile getirdiğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sahte KimlikDorcas Kunsendi MumbataAmon Mambaka Mbuyi
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