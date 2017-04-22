Ercan’dan KKTC’ye Uyuşturucu İle Girmeye Çalışan 2 Kişi Tutuklandı

Saat 13.00 sıralarında ise yine Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giren E.T.’ye (E-48) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, sırt çantasında yapılan aramada, yaklaşık 1,5 gram ağrılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. E.T. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 12.30 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yapan M.M.N. (E-22), narkotik detektör köpeğini görünce, tasarrufunda bulunan yaklaşık 1 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ağzına attığı sırada tespit edilerek tutuklandı.