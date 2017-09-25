ERCANDAN ÇIKIŞ YAPARKEN YAKALANDI

Gazimağusa’da C.P.H.A.’nın (E-39) Temmuz’da henüz tespit edilemeyen bir yerden, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış liman olmayan bir deniz kıyısından kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.
Adı edilen dün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek tutuklandı.
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