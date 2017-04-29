Ercan’da Yine Uyuşturucu

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Türkiye’den ülkemize turist olarak tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile gelen zanlı Hamit Çoban detektör köpeği Cindy tarafından tespit edilerek tutuklandı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aykut Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Hamit Çoban’ın 28 Nisan tarihinde, saat 12.00 sıralarında Ercan Havaalanından ülkemize giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy tasarından tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının üzerinde yapılan aramada pantolon cebinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı zanlının ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.