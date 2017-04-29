Ercan’da Yine Uyuşturucu



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aykut Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Hamit Çoban’ın 28 Nisan tarihinde, saat 12.00 sıralarında Ercan Havaalanından ülkemize giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy tasarından tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının üzerinde yapılan aramada pantolon cebinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı zanlının ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.