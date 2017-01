Ercan’da Yine Uyuşturucu



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim Kamalı Ercan Havaalanı ndan KKTC'ye giriş yapmakta olan zanlılar Uğur Gença ve Can Güneş ’in tasarruflarında uyuşturucu madde bulunması üzerine bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mehmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram Ercan Havaalanından ülkemize 14 Ocak 2017 tarihinde, saat 20.30 sıralarında giriş yapmak isteyen zanlılar Uğur Gença ve Can Güneş’in üzerlerine Narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, her birinin üzerinde 3’er gram toplamda 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis çavuşu Bayram mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.