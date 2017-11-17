Ercan’da Uyuşturucuya Geçit Yok



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin Ercan Havalanında 16 Kasım tarihinde saat 15.00 – 15.30 sıralarında görev yapan detektör köpekleri Cindy ve Liz’in yapmış olduğu aramalarda huzurda bulunan zanlı Abdulkadir Korkmaz’ın tasarrufunda yaklaşık 10 gram zanlı Murat Ölmezin ise tasarrufunda 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınan emarelerin tahlile gönderileceğini belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.