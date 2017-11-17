Ercan’da Uyuşturucuya Geçit Yok

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Ülkemize tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile gelen Abdulkadir Korkmaz ve Murat Ölmez tespit edilerek tutuklandı. Zanlılar bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin Ercan Havalanında 16 Kasım tarihinde saat 15.00 – 15.30 sıralarında görev yapan detektör köpekleri Cindy ve Liz’in yapmış olduğu aramalarda huzurda bulunan zanlı Abdulkadir Korkmaz’ın tasarrufunda yaklaşık 10 gram zanlı Murat Ölmezin ise tasarrufunda 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınan emarelerin tahlile gönderileceğini belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.