Ercan’da uyuşturucu





Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan B.S.S.A’ya.(E-19) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 136 adet hap bulunarak emare olarak alındı.



Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada adı edilenin ikametgahında yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü, bir adet nargile ve naylon poşetler bulunarak emare alındı.