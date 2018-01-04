Ercan’da Uyuşturucu

Ercan’da 2 gram uyuşturucu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yurtdışından gelen zanlı Mehmet Can Koca narkotik detektör köpeği tarafından tespit edilmesi üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurda bulunan zanlı Mehmet Can Koca’nın ülkemize 3 Ocak tarihinde Ercan Havaalanından ülkemize giriş yapmak istediği sırada devriye gezen narkotik detektör köpeği tarafından tespit edilmesi sonucunda üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu ceket cebinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edileceğini söyleyerek zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.