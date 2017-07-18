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18 Temmuz 2017 Salı 10:49

Ercan’da Şüpheli Şahısta Uyuşturucu Bulundu

Ercan'da Şüpheli Şahısta Uyuşturucu Bulundu
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Ülkemize Ercan Havaalanından tasarrufundaki uyuşturucu madde ile gelen zanlı Abdulsamad Ahmed tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Abdulsamad Ahmed 17 Temmuz tarihinde saat 11.00 raddelerinde ülkemize Ercan Havaalanın bagajlarını beklediği sırada gümrük memurlarının hareketlerinden şüphelenmesi sonucunda çağırdıkları Narkotik polisi ve detektör köpeğinin zanlının bagajlarında yaptığı aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve bir gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın henüz tamamlanmadığını zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 
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