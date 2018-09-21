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Ercan’da kara para şüphesi

Ercan’da kara para şüphesi

21 Eylül 2018 Cuma 15:46
Ercan’da kara para şüphesi

Ercan’da kara para şüphesi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizden kayıt dışı yüklü miktarda para ile Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken yakalanan zanlı Eyip Güneyisi tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görev yapan polis memuru Bilger Koral olayla ilgili bulguları aktardı. Koral, zanlı Eyüp Güneyisi’nin 18 Eylül’de Ercan Havalimanı’ndan 129 bin 600 Euro’yla çıkış yaparken, “Suç Gelirlerinin aklanması” ve “Para kambiyo yasası’na ayrıkı hareket” suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti. Zanlının Mağusa Serbest Liman bölgesinde 1 Kasım 2016 yılında kurduğu, uluslararası danışmanlık şirketi olduğunun belirlendiğini mahkemeye aktardı. Şirketin yetkililerinin Serbest Liman Müdürlüğü’ne işlemlerinde bilgi verme sorumluluğu olduğunu belirten Koral, şirketin kurulduğu tarihten itibaren ithalat ve ihracat yaptığına dair herhangi bir bilgi vermediğinin belirlendiğini söyledi.

Polis memuru Bilger Koral, söz konusu şirketin hesabına, geçtiğimiz yıl 7 farklı tarihte, 1 milyon 555 bin Euro yattığını ve paranın yattığı tarihlerde, zanlının KKTC’de olduğunu belirtti. Koral, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının tutukluluğunun devamını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Eyip GüneyisiKaraPara
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