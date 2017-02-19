Polisiye Olaylar:
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19 Şubat 2017 Pazar 11:01

Ercan’da Cindy Göz açtırmıyor

Ercan'da Cindy Göz açtırmıyor
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Kıbrıs Manşet Özel Haber

 Ercan Havaalanından, KKTC'ye tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile giriş yapacağını zanneden zanlılar Menderes Ekşi ve Naji Hemadi narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edilerek tutuklandı. Tutuklanan zanlılar dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Halil Dümenci olayla ilgili bulguları aktardı. Dümenci huzurda bulunan zanlılar Menderes Ekşi ve Naji Hemadi’nin 18 Şubat tarihinde saat 20.15 raddelerinde ülkemize Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiklerini ve üzerlerinde yapılan aramada zanlı Ekşi’nin üzerinde 3 gram zanlı Hemadi’nin 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



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