Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107537
ALTIN
173.835
DOLAR
4.0913
STERLİN
5.7025
EURO
4.9872
Meteoroloji Dairesi'inden uyarı!
METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN UYARI!
Ercan’da 45 gram eroin
ERCAN'DA 45 GRAM EROİN
Aşıklar yolundan aşağıya düştü
GAZİMAĞUSA’DA FECİ KAZA
Yine kaza!
YİNE KAZA!
banner256
Flaş Haber
Ercan’da 45 gram eroin
Kapat

Ercan’da 45 gram eroin

Ercan'da uyuşturucu ile yakalandı

Ercan’da 45 gram eroin

Ercan'da uyuşturucu ile yakalandı

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:18
Ercan’da 45 gram eroin

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner223
Ülkemize Türkiye'den tasarrufundaki uyuşturucu madde ile gelen zanlı Koray Akın'ın üzerinde yapılan aramada eroin türü uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Koray Akın'ın 24 Nisan tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yapmak isterken üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 45 gram ağırlığında eroin türü madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini belirterek alınan ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca emarenin tahlile gönderileceğini belirterek ilk etap da zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuKoray Akın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
127 kilogram kaçak et
127 kilogram kaçak et
Gazimağusa’da hırsızlık
Gazimağusa’da hırsızlık
Ercan'da yine uyuşturucu
Ercan'da yine uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
4 yıl hapis yatacak
4 yıl hapis yatacak
Girne'de olaylı gece
Girne'de olaylı gece
Girne’de MDMA operasyonu
Girne’de MDMA operasyonu
Kız kardeşime benzettim öpmek istedim
Kız kardeşime benzettim öpmek istedim
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim