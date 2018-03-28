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Ercan’da 136 Adet Uyuşturucu Hap
ERCAN'DA 136 ADET UYUŞTURUCU HAP
Ercan’da uyuşturucu
Ercan’da uyuşturucu
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Ercan’da 136 Adet Uyuşturucu Hap

Ercan’da 136 Adet Uyuşturucu Hap

28 Mart 2018 Çarşamba 18:47
Ercan’da 136 Adet Uyuşturucu Hap
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özl Haber

Ülkemizde eğitim üniversite eğitimi gören Libyalı öğrenci zanlı Basher Sami Seid Alrokhsi Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Zeyna tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam huzurda bulunan zanlı Basher Sami Seid Alrokhsi’nin 27 Mart 2018 tarihinde saat 11.00’de Ercan Havaalanı’ndan giriş yaptığı sırada narkotik köpeği Zeyna’nın tepki vermesiyle yapılan aramasında üzerinde ve sırt çantasında kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ve zanlının bagajı olmadığını beyan ettiğini kaydetti. Polis serbest bırakılan zanlının takibe alındığını ve bank üzerinde bulunan kırmızı renk valizini aldıktan sonra valizinde yapılan aramada çikolata kutusu içinde 136 adet turuncu renkli hap bulunduğunu söyledi. Polis çavuşu Karam emare alınan haplarla zanlının tutuklandığını belirtti. Polis akabinde zanlının Gönyeli’de ikamet ettiğinin belirlendiğini ancak kaldığı daireyi ısrarla yanlış beyan ettiğini belirterek yapılan soruşturmada zanlının kaldığı dairenin tespit edildiğini ve yapılan aramada içerisinde oturma odasındaki çekyatın içinde üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan iki adet şeffaf renk naylon, öğütücü ve cam nargile bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis ayrıca zanlının valizinde bulunan çikolata kutusunun benzerinin de evde bulunduğunu ve emera yapıldığını aktardı. Zanlının aynı gün doktor kontrolünden geçirildiğini söyleyen Karam, gönüllü ifade vermediğini belirtti.

Karam, mesele ile ilgili olarak aranan bir şahıs, kayıp olduğuna inanılan uyuşturucu madde olduğuna vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 28.03.2018 19:39
Anahtar Kelimeler:
Basher Sami Seid AlrokhsiUyuşturucuHap
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