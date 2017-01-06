Ercan zanlıları teminata bağlandı

Ercan



zanlı ları teminat a bağlandı

EVRİM KAMALI



KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER





Ercan Havaalanından farklı saatlerde gelen 3 yolcu üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Tutuklanan zanlılar Mehmet Özdemir, Tayfun Aydın ve İbrahim Vedat Tabur teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede Mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam 4 Ocak 2016 tarihinde huzurda bulunan zanlı Mehmet Özdemir’in saat 11.30 raddelerinde ülkeye giriş yaparken Narkotik Köpeği Liz’in üzerine tepki vermesi sonucunda tasarrufunda 5 gram hintkeneviri bulunduğunu, diğer zanlı Tayfun Aydın’ın ise saat 14.00 raddelerinde yine Narkotik Köpeği Liz tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis çavuşu ayrıca saat 19.15 raddelerinde ülkemize yine Ercan Havaalanından giriş yapmak isteyen zanlı İbrahim Vedat Tabur’un üzerine bu sefer Narkotik Köpeği Zeyna’nın tepki vermesi sonucunda yapılan aramada tasarrufunda 2 gram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu belirtti. Polis Çavuşu Erkan Karam mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlılar Mehmet Özdemir ve Tayfun Aydın’ın ülkemizde turist statüsünde bulunduğunu zanlı İbrahim Vedat Tabur’un ise öğrenci olarak bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile öğrenci olan zanlı İbrahim Vedat Tabur’un yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 20 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Kıdemli Yargıç Reynar diğer zanlılar Mehmet Özdemir’in 2 ayı geçmeyen bir süre, Tayfun Aydın’ın ise 75 gün süre ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.