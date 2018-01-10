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ERCAN VE GÖNYELİ’DE UYUŞTURUCU

ERCAN VE GÖNYELİ’DE UYUŞTURUCU

10 Ocak 2018 Çarşamba 22:55
ERCAN VE GÖNYELİ’DE UYUŞTURUCU
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ERCAN VE GÖNYELİ’DE UYUŞTURUCU 

Ercan Havaalanı’nda KKTC'ye giriş yapan H.E.’ye (E-33) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada,  yaklaşık 5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün  saat 11.45 sıralarında meydana gelen olay sonucu  H.E. tutuklanırken, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konuldu.

Dün saat 20:00 sıralarında ise,  Gönyeli’de A.B.’nin (E-31) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. A.B. tutuklandı.

Son Güncelleme: 10.01.2018 23:57
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