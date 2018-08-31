Ercan ve Girne Limanı'nda uyuşturucu

ERCAN VE GİRNE LİMANI’NDA UYUŞTURUCU

Girne Turizm Limanı ile Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmak isteyen iki kişi, uyuşturucu bulundurdukları gerekçesiyle tutuklandı.

Ercan Havaalanı’ndan dün akşam KKTC'ye giriş yapan E.S.’nin (E-31) üzeri, narkotik detektör köpeğinin tepki vermesiyle arandı.

Tasarrufunda tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki sigara bulunan E.S. tutuklandı.

Öte yandan dün akşamüzeri Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapan K.C.A.’nın (E-23) üzeri de narkotik detektör köpeğinin tepki vermesiyle arandı. Üzerinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan K.C.A. tutuklandı.