Ercan Uyuşturucu Yolu

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER
Ercan Havaalanından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edilen zanlı Hasan Ünver tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Barış Duman olayla ilgili bulguları aktardı. Duman huzurda bulunan zanlı Hasan Ünver'in 13 Aralık tarihinde saat 15:15 raddelerinde Ercan Havaalanından ülkemize giriş yapmak istediği esnada devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun çakmak cebinde şeffaf naylon içinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve alınan emarelerin tahlile gönderileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının soruşturma maksatlı poliste 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.